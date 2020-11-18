Infiniti показал преемника FX, но буквы у него другие

Компания Infiniti представила купеобразный кроссовер QX55, который позиционируется как идеологический наследник модели FX

Не обманитесь дизайном, за рельефными боковинами, гипертрофированными ребрами на капоте, и крупной решеткой радиатора скрывается лишь вариация на тему уже продающегося QX50. Купеобразная версия на 39 миллиметров длиннее обычной, однако, колесная база у машин отличается меньше, чем на миллиметр. Нет откровений и по части интерьера: за исключением пары дизайнерских штрихов и иной цветовой гаммы перед нами предстает старый знакомый.

Да и технически обе машины будут практически идентичны. Для новинки заявлен один мотор - 249 лошадиных сил и 380 Нм тяги. Сочетается этот двигатель только с вариатором. Выход Infiniti QX55 на американский рынок состоится весной следующего года, до России кроссовер доедет позже — но когда конкретно и в каких комплектациях – неизвестно.