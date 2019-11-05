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5 ноя 2019

Infiniti следует трендам

Infiniti следует трендам
Автор фото: фирма-производитель

Infiniti анонсировала премьеру нового купеобразного кроссовера. Продажи модели запустятся уже в следующем году

Пресс-служба японского бренда уже распространила тизеры, а заодно сообщила, что автомобиль получит название QX55. В принципе, на этом можно заканчивать, так как кроме заявления о том, что премьера новинки состоится в следующем году, производитель не сказал ничего.

И все же некоторые предположения мы выскажем. Пока на изображении можно рассмотреть только силуэт будущей машины, но, судя по всему, дизайн машины будет напоминать FX первого поколения. В частности, купеобразный кроссовер получит аналогичную ниспадающую линию крыши. Технической информации, к сожалению, нет. К слову, есть вероятность, что новинка доберется и до нас. Дело в том, что по сообщениям зарубежных СМИ, бренд Infiniti в ближайшее время реструктуризирует свой бизнес и уходит с рынка Западной Европы, чтобы сконцентрироваться на продажах машин в США и Китае. При этом Infiniti не собирается уходить из Восточной Европы и из России.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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