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20 авг 2019

Infiniti смешает кроссовер с купе

Infiniti смешает кроссовер с купе
Автор фото: фирма-производитель

На открытии конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич компания Infiniti рассказала о появлении в линейке новой модели. Ей станет купеобразный кроссовер QX55

Пока в распоряжении СМИ находится только одно тизерное изображение, на котором можно разглядеть, разве что, силуэт. Разумеется, его линии стремительны и динамичны, какими и должны быть линии силуэта купе-кроссовера. 

К слову, в компании обмолвились,  что источником вдохновения формы крыши QX55 стал кроссовер FX первого поколения, который в компании назвали культовым. Другие особенности будущей новинки не раскрываются. Известно лишь, что Infiniti QX55 поступит в продажу на глобальном рынке летом 2020 года, а премьера модели может состояться даже раньше.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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