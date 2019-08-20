Infiniti смешает кроссовер с купе

На открытии конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич компания Infiniti рассказала о появлении в линейке новой модели. Ей станет купеобразный кроссовер QX55

Пока в распоряжении СМИ находится только одно тизерное изображение, на котором можно разглядеть, разве что, силуэт. Разумеется, его линии стремительны и динамичны, какими и должны быть линии силуэта купе-кроссовера.

К слову, в компании обмолвились, что источником вдохновения формы крыши QX55 стал кроссовер FX первого поколения, который в компании назвали культовым. Другие особенности будущей новинки не раскрываются. Известно лишь, что Infiniti QX55 поступит в продажу на глобальном рынке летом 2020 года, а премьера модели может состояться даже раньше.