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11 янв 2021

Infiniti сокращает модельную линейку в России

Infiniti сокращает модельную линейку в России
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд Infiniti сокращается на две единицы, однако, эти процессы будут компенсированы новинками

Но обо всем по порядку. Так нас покидают купе Q60 и седан Q50. Q60 предлагался на рынке с двумя моторами: двухлитровым турбо-агрегатом и мотором V6 на 405 лошадиных сил. Седаны располагали теми же агрегатами, плюс  гибридной силовой установкой. К сожалению, за последние пару лет продажи обеих моделей серьезно просели, более того – они оказались на штучном уровне. Собственно, именно этот фактор, скорее всего и привел к такому радикальному развитию событий.

Уверены, что читатели Motorpage задаются вопросом, относительно новинок, которые появятся на нашем рынке.  Пока заявлено только две – купе-кроссовер QX55 и новое поколение кроссовера QX60. Обе машины появятся на рынке ближе к концу года.

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