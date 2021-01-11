Infiniti сокращает модельную линейку в России

Модельный ряд Infiniti сокращается на две единицы, однако, эти процессы будут компенсированы новинками

Но обо всем по порядку. Так нас покидают купе Q60 и седан Q50. Q60 предлагался на рынке с двумя моторами: двухлитровым турбо-агрегатом и мотором V6 на 405 лошадиных сил. Седаны располагали теми же агрегатами, плюс гибридной силовой установкой. К сожалению, за последние пару лет продажи обеих моделей серьезно просели, более того – они оказались на штучном уровне. Собственно, именно этот фактор, скорее всего и привел к такому радикальному развитию событий.

Уверены, что читатели Motorpage задаются вопросом, относительно новинок, которые появятся на нашем рынке. Пока заявлено только две – купе-кроссовер QX55 и новое поколение кроссовера QX60. Обе машины появятся на рынке ближе к концу года.