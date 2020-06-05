Nissan поможет Infiniti полностью перейти на электромобили

Марка Infiniti откажется от собственных разработок и сосредоточится на создании машин с электроприводом на базе технологий Nissan. Переход должен завершиться в 2025 году

Сообщается, что в рамках этой стратегии премиальный бренд позаимствует у Nissan технологию e-Power. Это последовательный гибридный привод, в котором ДВС служит только для генерации электричества и механически вообще не связан с колесами, а в движение такую машину приводит исключительно электродвигатель.

В случае с автомобилями Nissan, главным преимуществом системы e-Power является то, что с юридической точки зрения оснащенные ей машины считаются электромобилями, то есть их покупатели могут воспользоваться всеми существующими льготами. Например, в России это беспошлинный таможенный ввоз и, например, бесплатная парковка в Москве. Также предполагается, что для Infiniti привод e-Power усовершенствуют, добавив мощности электромотору, а также установив более емкую тяговую батарею с возможностью подзарядки, чего для моделей Nissan не предлагается.