В Infiniti рассказали о новинках для российского рынка

В следующем году нас ждут сразу две новинки – новое поколение QX60 и абсолютно новый купеобразный кроссовер QX55

Начнем с последнего, тем более что и кроссовер приедет к нам позже всех – в конце следующего года. Мировая премьера новинки уже состоялась в ноябре, а значит о технических характеристиках можно говорить смело. Итак, под капотом будет находится двухлитровый бензиновый двигатель VC-Turbo. Мощность агрегата составляет 249 лошадиных сил. Сочетается этот двигатель только с вариатором и полным приводом.

Что касается QX60, то его еще и в природе не существует. Серийную версию кроссовера покажут лишь весной следующего года. Пока мы можем любоваться лишь неким прототипом под названием QX60 Monograph. Светящийся логотип марки, рельефный капот, необычные диски и.т.д - что из этого дойдет до серийного воплощения? Про технику ничего конкретного говорить не приходится. Есть предположения, что он перехватит начинку от QX50 – двухлитровый турбо-мотор на 270 лошадиных сил и вариатор.