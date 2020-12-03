Автомобильный портал Motorpage
3 дек 2020

В Infiniti рассказали о новинках для российского рынка

В Infiniti рассказали о новинках для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

В следующем году нас ждут сразу две новинки – новое поколение QX60 и абсолютно новый купеобразный кроссовер QX55

Начнем с последнего, тем более что и кроссовер приедет к нам позже всех – в конце следующего года.  Мировая премьера новинки уже состоялась в ноябре, а значит о технических характеристиках можно говорить смело. Итак, под капотом будет находится двухлитровый бензиновый двигатель VC-Turbo. Мощность агрегата составляет 249 лошадиных сил. Сочетается этот двигатель только с вариатором и полным приводом.

Что касается QX60, то его еще и в природе не существует. Серийную версию кроссовера покажут лишь весной следующего года. Пока мы можем любоваться лишь неким прототипом под названием QX60 Monograph. Светящийся логотип марки, рельефный капот, необычные диски и.т.д -  что из этого дойдет до серийного воплощения? Про технику ничего конкретного говорить не приходится.  Есть предположения, что он перехватит начинку от QX50 – двухлитровый турбо-мотор на 270 лошадиных сил и вариатор.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX55 (2022)

Infiniti показал преемника FX, но буквы у него другие

18 ноября 2020

Infiniti готовит нечто интересное

16 ноября 2020

Infiniti начала продажи обновленного внедорожника QX80 в России

20 октября 2020
Infiniti QX60 Monograph Concept (2020)

Infiniti рассекретила предвестника нового QX60

25 сентября 2020
Infiniti QX56 (2008)

В России объявлен отзыв Infiniti

22 сентября 2020

Infiniti назвала дату премьеры нового QX60

10 сентября 2020

 Новости Infiniti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio 2021 повертеться перед зеркалом Тест драйв
02 декабря 2020

KIA Rio
"Повертеться перед зеркалом"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 новая значит лучшая?
Тест драйв
30 ноября 2020

Toyota Corolla
"Новая значит лучшая?"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro (2020) резюме профессионала
Тест драйв
27 ноября 2020

Chery Tiggo 7
"Резюме профессионала"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 2 4