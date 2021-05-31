В России отзывают старые Infiniti

Объявлен официальный отзыв кроссовера FX, которые были произведены почти пятнадцать лет назад, а именно с 2006 по 2008 год. Причина отзыва - подушки безопасности.

«В рамках ранее объявленной кампании выявлено, что подушка безопасности пассажира в случае ее срабатывания может разорваться. Дополнительное исследование показало, что мешок подушки был сложен в узкой части, в результате чего внутреннее давление может неожиданно возрасти при срабатывании подушки при высоких температурных условиях», —цитирует портал Autonews сообщение Росстандарта.

Все владельцы отзываемых машин будут оповещены персонально сотрудниками дилерских центров, где были куплены те или иные автомобили. На сервисе на кроссоверах заменят подушки безопасности со стороны пассажира. Работы проведут бесплатно. Занятно, что в прошлом году Infiniti также объявляла отзыв, который касался подушек. В тот раз он затрагивал почти три тысячи кроссоверов QX56.