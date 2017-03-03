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3 мар 2017

Infiniti готовит новый Q50

Infiniti готовит новый Q50
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti анонсировала премьеру нового поколения седана Q50

В официальном сообщении, распространенном пресс-службой компании, говорится, что автомобиль получит 3-литровый V-6 с двумя турбинами, а главное – станет первым Infiniti, которому достанется полный функционал новейшей платформы ProPILOT Assist. В перспективе именно она должна лечь в основу технологий автономного вождения будущего, одну из которых уже можно будет увидеть на Q50.

Имеется ввиду технология адаптивного управления Direct Adaptive Steering. Суть системы этой заключается в чисто цифровом рулевом управлении, которое отличается уникальной быстротой отклика и обеспечивает превосходную управляемость.  Фактически водитель управляет автомобилем «по проводам», что позволяет менять не только усилие на рулевом колесе, но и его передаточное отношение. Возможно, следующее поколение Infiniti Q50 уже сможет похвастаться и полноценным автопилотом.

Напомним, что именно Q50 является самой продаваемой и успешной моделью бренда, поэтому INFINITI делает на него особую ставку. Наверняка новинка появится и в России, но о сроках и ценах пока остается лишь догадываться.

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При написании новости использовалась информация:
Infiniti

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