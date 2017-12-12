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12 дек 2017

Infiniti рассказала о седане Q50 для российского рынка

Infiniti рассказала о седане Q50 для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ininfiti объявила цены на обновленный седан Q50, который будет поставляться к нам в четырех комплектациях (Pure, Luxe, Sport и Red Sport). Стоимость базовой версии составит 1 999 000 рублей.

В базовое оснащение входят галогеновые фары, 2-зонный климат-контроль, мультируль, передние сиденья с подогревом, мультимедийная система и камера заднего вида. В более дорогих комплектациях добавляются светодиодные фары, кожаный салон с элементами отделки из натурального дерева, система полуавтоматического вождения ProPilot, парктроники.

Топовая версия получила адаптивную подвеску, 19-дюймовые легкосплавные колеса, люк с электроприводом, аудиосистему Bose с 16 динамиками и систему рулевого управления drive-by-wire без жесткой связи руля и колес.

Базовые версии седана оснащены 2-литровым турбомотором мощностью 211 л.с., а версии Sport и Red Sport: 3-литровым V6 мощностью 405 л.с. Причем со старшим силовым агрегатом седан поставляется исключительно с системой полного привода.

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При написании новости использовалась информация:
Infiniti

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