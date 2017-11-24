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24 ноя 2017

Infiniti показала второе поколение кроссовера QX50

Infiniti показала второе поколение кроссовера QX50
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии премьеры на мотор-шоу в Лос-Анджелесе компания Infiniti опубликовала первую фотографию серийной версии второго поколения кроссовера QX50. Как мы и ожидали кроссовер практически не отличается от концепта, который японцы показывали в начале года. Но самое важное — компания раскрыла технические характеристики нового двигателя.

Кроссовер похож на другие новые модели компании и стопроцентно узнаваем за счет большой трапецевидной радиаторной решетки, узких фар с фирменными росчерками дневных светодиодных огней и зигзагообразной оконтовке задних стоек.

На новом Infiniti QX50 дебютирует 2-литровый турбодвигатель VC-Turbo, его компания разрабатывала 20 лет. Главная его особенность — переменная степень сжатия, варьирующаяся от 8:1 до 4:1. В компании говорят, что таким образом двигатель выдает столько же, сколько прежний 3,5-литровый «атмосферник», но гораздо экономичнее его. Мощность нового силового агрегата —272 л.с. и комплектуются он исключительно с вариатором.

У нового QX50 разгон до 96 км/ч (60 миль/час) занимает 6,3 секунды в переднеприводной версии и 6,7 секунды — в полноприводной. Максимальная скорость — 230 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Infiniti

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