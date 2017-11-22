Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2017

Infiniti анонсировала премьеру новой модели

Infiniti анонсировала премьеру новой модели
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti продолжает дразнить общественность будущей новой моделью, которая будет представлена на мотор-шоу в Лос-Анджелесе через неделю. Японцы опубликовали второй тизер, на котором видны часть радиаторной решетки и фара новинки.

Судя по всему, в США Infiniti привезет новое поколение кроссовера QX50. Судя по шпионским фотографиям и этому тизеру второе поколение этой модели будет сильно пересекаться с одноименным концептом, который компания показывала в январе на автосалоне в Детройте. у него практически такой же силуэт, задние стойки будут иметь заметный обратный наклон. У нового Infiniti QX50 фирменная радиаторная решетка забрана крупноячеистой сеткой, в фарах размещены характерные линии светодиодных ходовых огней.


Технической информации о новом поколении Infiniti QX50 пока мало. Известно лишь, что он получит новый 2-литровый бензиновый турбодвигатель VC-T (Variable Compression Turbo) с изменяемой степенью сжатия. Технология позволяет плавно регулировать высоту цилиндров, что изменяет объем силовой установки и степень сжатия от 8:1 для максимальной динамики до 14:1 для экономии топлива. По словам инженеров компании, новый двигатель по мощности будет эквивалентен атмосферному 3,5-литровому двигателю, но его экономичность будет выше на 27%.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX50

Рассекречен интерьер нового Infiniti QX50

03 августа 2017
Infiniti QX50 2018

Эксклюзив: Infiniti тестирует новый кроссовер в России

13 июня 2017

Infiniti готовится к выпуску серийной версии кроссовера QX50

08 февраля 2017

Infiniti представила концептуальный кроссовер QX50

09 января 2017

Infiniti привезет предсерийный QX50 в Детройт

15 декабря 2016

Обновленный Infinity QX50 получил рублевый ценник

24 марта 2016

 Новости Infiniti QX50

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - audi a6 2015 ума палата Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности
Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Datsun on-Do - datsun mi-do 2017 новая порода «лошадей»
Тест драйв
18 ноября 2017

Datsun on-Do
"Новая порода «лошадей»"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 1 7 4