Компания Infiniti продолжает дразнить общественность будущей новой моделью, которая будет представлена на мотор-шоу в Лос-Анджелесе через неделю. Японцы опубликовали второй тизер, на котором видны часть радиаторной решетки и фара новинки.

Судя по всему, в США Infiniti привезет новое поколение кроссовера QX50. Судя по шпионским фотографиям и этому тизеру второе поколение этой модели будет сильно пересекаться с одноименным концептом, который компания показывала в январе на автосалоне в Детройте. у него практически такой же силуэт, задние стойки будут иметь заметный обратный наклон. У нового Infiniti QX50 фирменная радиаторная решетка забрана крупноячеистой сеткой, в фарах размещены характерные линии светодиодных ходовых огней.



Технической информации о новом поколении Infiniti QX50 пока мало. Известно лишь, что он получит новый 2-литровый бензиновый турбодвигатель VC-T (Variable Compression Turbo) с изменяемой степенью сжатия. Технология позволяет плавно регулировать высоту цилиндров, что изменяет объем силовой установки и степень сжатия от 8:1 для максимальной динамики до 14:1 для экономии топлива. По словам инженеров компании, новый двигатель по мощности будет эквивалентен атмосферному 3,5-литровому двигателю, но его экономичность будет выше на 27%.

