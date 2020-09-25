Автомобильный портал Motorpage
25 сен 2020

Infiniti рассекретила предвестника нового QX60

Infiniti рассекретила предвестника нового QX60
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti продемонстрировала дизайн кроссовера QX60 следующего поколения с помощью концепт-кара

Компания Infiniti представила концепт под названием QX60 Monograph. Дебют новинки прошел в онлайн-формате — публике прототип покажут на Пекинском автосалоне, который откроется в конце сентября. Как рассказали в пресс-службе японского бренда, концепт является предвестником серийной версии семиместного кроссовера QX60 нового поколения, которая дебютирует в следующем году. Автомобиль нынешней генерации является одной из самых популярных моделей Infiniti.

Концепт оснастили светодиодной оптикой, рельефным капотом, массивными колесными арками, спойлером, панорамной крышей, легкосплавными дисками необычного дизайна и подсвечивающимся логотипом Infiniti, Интерьер новинки на презентации кроссовера показан не был. Сами разработчики утверждают, что при создании внешности кроссовера руководствовались принципами пространственной концепции Ма — способом производить наибольшее впечатление при минимуме средств творческого выражения.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX60 Monograph Concept (2020)

Infiniti рассекретила предвестника нового QX60

25 сентября 2020

Infiniti назвала дату премьеры нового QX60

10 сентября 2020

Infiniti представила модернизированный QX60

07 октября 2016

Infiniti назвала российские цены обновленного QX60

06 сентября 2016

Infiniti выводит на российский рынок обновленный QX60

31 августа 2016

Infiniti представила обновленную версию кроссовера QX60

15 июля 2016

 Новости Infiniti QX60

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2020 куланц Тест драйв
25 сентября 2020

Audi A5
"Куланц"
Hyundai Creta - hyundai creta 2020 новая мелодия для креты
Тест драйв
23 сентября 2020

Hyundai Creta
"Новая мелодия для Hyundai Creta"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2020 сумасшедший навигатор и воробей-самоубийца
Тест драйв
21 сентября 2020

Mitsubishi ASX
"Сумасшедший навигатор и воробей-самоубийца"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 7 3 8