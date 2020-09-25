Infiniti рассекретила предвестника нового QX60

Компания Infiniti продемонстрировала дизайн кроссовера QX60 следующего поколения с помощью концепт-кара

Компания Infiniti представила концепт под названием QX60 Monograph. Дебют новинки прошел в онлайн-формате — публике прототип покажут на Пекинском автосалоне, который откроется в конце сентября. Как рассказали в пресс-службе японского бренда, концепт является предвестником серийной версии семиместного кроссовера QX60 нового поколения, которая дебютирует в следующем году. Автомобиль нынешней генерации является одной из самых популярных моделей Infiniti.

Концепт оснастили светодиодной оптикой, рельефным капотом, массивными колесными арками, спойлером, панорамной крышей, легкосплавными дисками необычного дизайна и подсвечивающимся логотипом Infiniti, Интерьер новинки на презентации кроссовера показан не был. Сами разработчики утверждают, что при создании внешности кроссовера руководствовались принципами пространственной концепции Ма — способом производить наибольшее впечатление при минимуме средств творческого выражения.