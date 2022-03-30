В России объявлен отзыв кроссоверов Infiniti QX60

Росстандарт объявил о старте сервисной кампании, которая коснётся 689 автомобилей Infiniti QX60, выпущенных с декабря 2014 года по декабрь 2020 года

Вся проблема заключается в том, что на машинах глохнет двигатель, причем это может происходить во время движения. О точном происхождении дефекта производитель не говорит, но сообщает, что все связано с электроникой вариатора. «Программная логика блока управления установкой может среагировать несоответствующим образом. Этот сбой и влечёт за собой самопроизвольное выключение двигателя». Важный нюанс – проблема встречается лишь на гибридных кроссоверах.

В качестве мер по исправлению дилеры произведут перепрошивку блока. На сайте ведомства опубликован список VIN-номеров кроссоверов, подлежащих отзыву. Напомним, что QX60 продается на нашем рынке почти десять лет. Второе поколение модели также должно было добраться до нашего рынка - на автомобиль даже успели оформить ОТТС, но из-за геополитических причин поставки машин в нашу страну находятся под вопросом.