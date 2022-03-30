Автомобильный портал Motorpage
30 мар 2022

В России объявлен отзыв кроссоверов Infiniti QX60

В России объявлен отзыв кроссоверов Infiniti QX60
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт объявил о старте сервисной кампании, которая коснётся 689 автомобилей Infiniti QX60, выпущенных с декабря 2014 года по декабрь 2020 года

Вся проблема заключается в том, что на машинах глохнет двигатель, причем это может происходить во время движения. О точном происхождении дефекта производитель не говорит, но сообщает, что все связано с электроникой вариатора.  «Программная логика блока управления установкой может среагировать несоответствующим образом. Этот сбой и влечёт за собой самопроизвольное выключение двигателя». Важный нюанс – проблема встречается лишь на гибридных кроссоверах.

В качестве мер по исправлению дилеры произведут перепрошивку блока. На сайте ведомства опубликован список VIN-номеров кроссоверов, подлежащих отзыву.  Напомним, что QX60 продается на нашем рынке почти десять лет. Второе поколение модели также должно было добраться до нашего рынка -  на автомобиль даже успели оформить ОТТС, но из-за геополитических причин поставки машин в нашу страну находятся под вопросом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti QX60 (2022)

Новый Infiniti QX60 сертифицировали для России

15 февраля 2022
Infiniti QX60 (2022)

Названа дата появления Infiniti QX60 в России

15 декабря 2021
Infiniti QX60 (2022)

Представлен новый Infiniti QX60

24 июня 2021
Infiniti QX60 Monograph Concept (2020)

Infiniti рассекретила предвестника нового QX60

25 сентября 2020

Infiniti назвала дату премьеры нового QX60

10 сентября 2020

Infiniti представила модернизированный QX60

07 октября 2016

 Новости Infiniti QX60

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) прикроет геральдическим щитом
Тест драйв
28 марта 2022

Cadillac XT4
"Прикроет геральдическим щитом"
Suzuki Vitara - suzuki vitara (2019) «запомнить всё»
Тест драйв
25 марта 2022

Suzuki Vitara
"«Запомнить всё»"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 3 3