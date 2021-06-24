Представлен новый Infiniti QX60

Марка Infiniti официально представила кроссовер QX60 второго поколения. Отметим, что уровень модернизации здесь таков, что звание автомобиля нового поколения вполне оправдано

Начнем с дизайна. Собственно, его показали еще в сентябре прошлого года, когда премиальное подразделение Nissan показало миру концепт-кар QX60 Monograph. Приятная новость – серийный автомобиль практически не отличается от прототипа. Зато он серьезно выделяется на фоне предшественника – новые фары, бампера, да тут вообще весь кузов иной, как и интерьер – там нет ничего схожего с салоном предшественника, за исключением того, что новинка может также предлагаться в семиместном исполнении.

Теперь поговорим про технику. Тут откровений тоже хватает. Во-первых, мотор здесь остался тем же – V6 на 300 лошадиных сил. Этот 2.5-литровый агрегат знаком нам по многим моделям Infiniti и Nissan. Правда, есть один нюанс – до сегодняшнего дня этот мотор комплектовался вариатором, однако, на «Финик» решили поставить обычный 9-ступенчатый автомат от ZF!