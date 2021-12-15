Названа дата появления Infiniti QX60 в России

Популярный японский кроссовер сменил поколение еще летом текущего года, но до сих пор автомобиль не появлялся на российском рынке. Спешим успокоить, ждать осталось недолго!

Как сообщают наши коллеги из Auto.ru, российская премьера назначена на первую половину следующего года. Важный и неожиданный нюанс – автомобиль приедет к нам, фактически, в американской конфигурации. Это означает, что под капотом отечественного внедорожника будет находиться 295-сильный мотор 3.5 V6. Приятно осознавать, что в Nissan постепенно отходят от использования вариаторов – со сменой поколения модели данный агрегат уступил место обычному 9-ступенчатому автомату. Еще один момент – все автомобили, которые будут поставлены на наш рынок, являются полноприводными.

Сам по себе Кроссовер сменил поколение летом нынешнего года. Infiniti QX60 вырос в длину, получил более современную внешность и полностью перекомпонованный салон. Кроме того, вседорожнику серьёзно расширили набор доступного оборудования.