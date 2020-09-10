Infiniti назвала дату премьеры нового QX60

Компания Infiniti анонсировала премьеру нового QX60: она состоится 25 сентября. Презентацию, как это сейчас принято, проведут виртуально, с онлайн-трансляцией из Йокогамы

Производитель опубликовал единственный тизер – затемненное изображение лицевой части машины, на котором можно рассмотреть диодную светотехнику, линии капота и крыши, корпуса зеркал. Однако это еще не вполне серийная машина, о чем свидетельствует и название – QX60 Monograph. Аналогичную приставку в имени имел прототип флагманского QX80, показанный весной 2017 года. Хотя товарный вариант рассекретили всего на полгода позже, визуально он довольно заметно отличался от концепта.

Про новый шоу-кар в Infiniti говорят, что он «станет намеком на будущее премиального QX60», и описывают его как взгляд дизайнеров бренда на «завтрашний день роскошного и комфортабельного SUV с тремя рядами сидений». Никакие подробности не раскрываются.