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10 сен 2020

Infiniti назвала дату премьеры нового QX60

Infiniti назвала дату премьеры нового QX60
Автор фото: фирма-производитель

Компания Infiniti анонсировала премьеру нового QX60: она состоится 25 сентября. Презентацию, как это сейчас принято, проведут виртуально, с онлайн-трансляцией из Йокогамы

Производитель опубликовал единственный тизер – затемненное изображение лицевой части машины, на котором можно рассмотреть диодную светотехнику, линии капота и крыши, корпуса зеркал. Однако это еще не вполне серийная машина, о чем свидетельствует и название – QX60 Monograph. Аналогичную приставку в имени имел прототип флагманского QX80, показанный весной 2017 года. Хотя товарный вариант рассекретили всего на полгода позже, визуально он довольно заметно отличался от концепта.

Про новый шоу-кар в Infiniti говорят, что он «станет намеком на будущее премиального QX60», и описывают его как взгляд дизайнеров бренда на «завтрашний день роскошного и комфортабельного SUV с тремя рядами сидений». Никакие подробности не раскрываются.

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