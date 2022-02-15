Новый Infiniti QX60 сертифицировали для России

Infiniti QX60 ждали в России еще в 2021 году, однако сроки запуска модели отложили. Только сейчас в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новинку, который вступает в силу 1 марта. Скорее всего продажи новой модели также начнутся весной

Скажем заранее – никакой локализации модели в России ждать не приходится - ее будут завозить напрямую из Америки, где производится сборка. Оттуда же к нам приезжают и новенькие Nissan Pathfinder. Мотор для нашего рынка заявлен один – 3.5 V6 на 283 лошадиные силы. Агрегат дефорсирован, так как в американской спецификации он выдает все 295 лошадиных сил. Зачем в Nissan пошли на такой шаг - не ясно, тем более, что в любом случае машина попадает под высокие налоговые ставки, так как ее мощность превышает отметку в 250 лошадиных сил. Впрочем, есть вероятность, что снижение мощности вызвано желанием адаптировать мотор под отечественное топливо, которое, порой не отличается высоким качеством. Что касается коробки передач, то здесь будет использован 9-ступенчатый автомат.

Из интересных опций можно отметить, так называемый, «зимний пакет», куда входят обогрев наружных зеркал и лобового стекла, а также комплекс автопилота ProPilot, который способен следить за дорожной разметкой и соблюдать дистанцию перед другим автомобилем в режиме работы адаптивного круиз-контроля.