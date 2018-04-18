Флагманский внедорожник Infiniti QX80 в России имеет только одного конкурента — Lexus LX570, да и продается в 10 раз хуже него. Но это не помешало компании повысить цены на эту модель после обновления.

Рестайлинговый Infiniti QX80 представили в ноябре прошлого года в ОАЭ, где эту машину очень любят. Ценят ее и в США, где ее продажи примерно в три раза выше, чем у Lexus LX570, а вот у нас ситуация обратная: в год продается меньше 500 Infiniti QX80.

На российском рынке обновленный Infiniti QX80 представлен в двух комплектациях: Luxe и Luxe ProActive. Цены начинаются с отметки в 4 855 000 рублей, что на 900 тысяч больше, чем просят за дорестайлинговый вариант. При этом, восьмиместная версия еще дороже (4 870 000 рублей), хотя раньше доплаты за диван второго ряда не было.

В комплектацию Luxe входят светодиодные фары, кожаный салон, передние сиденья с электрорегулировками в 8 направлениях, система кругового видеообзора, увеличенные экраны в подголовниках передних сидений и обновленная мультимедийная система, воспринимающая голосовые команды на русском языке.

Комплектация ProACTIVE дополнена комплексом систем безопасности Safety Shield, внутрисалонным зеркалом, на которое можно выводить изображение с камеры заднего вида и премиальной аудиосистемой Bose с 15 динамиками.

Эволюционные, мягко говоря, изменения коснулись передней части: здесь изменилась форма радиаторной решетки, фары, нижняя часть машины, воздухозаборники в передних крыльях. В салоне изменений практически нет: изменилась лишь прострочка обивки сидений и дверных карт, а также форма селектора «автомата».

По технической части Infiniti QX80 вообще не изменился: он оснащается 5,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 405 л.с. и 7-ступенчатым «автоматом».

