Infiniti показала дизайн будущего QX80

Японская компания Infiniti представила концептуальный автомобиль Infiniti QX Monograph, который в следующем году станет серийным QX80

Автомобиль получил брутальный внешний вид в соответствии с новой стилистикой марки. Особенно бросаются в глаза крупная решетка радиатора и узкие фары светодиодные элементы, которые выстроены в горизонтальный ряд. Примерно в таком же стиле выполнена задняя оптика. Дверные ручки утоплены в кузов. Дополняют экстерьер стильные колесные диски.

Напомним, что актуальное поколение QX80 дебютировало в 2010 году, а в 2018 обзавелось последним рестайлингом. Автомобиль оснащается 5,6-литровым бензиновым V8 мощностью 405 л.с. и 560 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.