Автомобильный портал Motorpage
18 авг 2023

Infiniti показала дизайн будущего QX80

Infiniti показала дизайн будущего QX80
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Infiniti представила концептуальный автомобиль Infiniti QX Monograph, который в следующем году станет серийным QX80

Автомобиль получил брутальный внешний вид в соответствии с новой стилистикой марки. Особенно бросаются в глаза крупная решетка радиатора и узкие фары светодиодные элементы, которые выстроены в горизонтальный ряд. Примерно в таком же стиле выполнена задняя оптика. Дверные ручки утоплены в кузов. Дополняют экстерьер стильные колесные диски.

Напомним, что актуальное поколение QX80 дебютировало в 2010 году, а в 2018 обзавелось последним рестайлингом. Автомобиль оснащается 5,6-литровым бензиновым V8 мощностью 405 л.с. и 560 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Infiniti начала продажи обновленного внедорожника QX80 в России

20 октября 2020
Infiniti QX80

Infiniti привезла в Россию флагманский внедорожник. Но цену не говорит

01 июня 2018
Infiniti QX80

Обновленный Infiniti QX80 подорожал в России почти на миллион

18 апреля 2018
Infiniti QX80

Infiniti представила обновленный флагманский внедорожник

13 ноября 2017
Infiniti QX80

Infiniti назвала дату премьеры обновленного QX80

13 октября 2017
Infiniti QX80

Infiniti QX80 сохранит раму и двигатель V8

11 мая 2017

 Новости Infiniti QX80

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Li L9 - li l9 (2023) большой китайский «идеал»
Тест драйв
09 августа 2023

Li L9
"Большой китайский «Идеал»"
Changan CS95 - changan cs95 (2019) «лихие девяностые»
Тест драйв
02 августа 2023

Changan CS95
"«Лихие девяностые»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 5 9 5