Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2019

Обновленный E-Pace заметили на тестах

Обновленный E-Pace заметили на тестах

Компания Jaguar приступила к дорожным испытаниям обновленного кроссовера E-Pace

Судя по фотографиям, сделанных во время тестов в Гейдоне, Уорикшир,  кроссовер получил новую решетку радиатора, чуть измененные фонари и другие бамперы. Камуфляж можно наблюдать также и в салоне кроссовера, так что, обновление коснется и интерьера автомобиля.

Техническая информация держится в секрете, однако, заявлено, что изменения получат некоторые вспомогательные системы. Речь идет о технологии Smart Settings, которая также устанавливается на электрокар I-Pace. Она  распознает индивидуальные предпочтения водителя и корректирует настройки автомобиля в соответствии с полученными данными. Технология способна настраивает систему климат-контроля, информационно-развлекательную систему и положение сидений. Со временем алгоритмы смогут определять предпочтения водителя в различных погодных условиях, на определенных маршрутах или в различное время дня.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Обновленный E-Pace заметили на тестах

15 ноября 2019
Jaguar Vision Gran Turismo Sport

В Jaguar создали виртуальный суперкар

25 октября 2019
Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

24 октября 2019
Jaguar I-Pace SVR

В Jaguar подтвердили выпуск «заряженного» I-Pace

25 сентября 2019
Jaguar F-Pace

Обновленный Jaguar F-Pace заметили на тестах

13 сентября 2019
Jaguar E-Type Low-Drag Coupe 1962

Американцы воскресят уникальный Jaguar E-Type

12 августа 2019

 Новости Jaguar E-Pace

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи
Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 5 0