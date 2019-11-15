Обновленный E-Pace заметили на тестах

Компания Jaguar приступила к дорожным испытаниям обновленного кроссовера E-Pace

Судя по фотографиям, сделанных во время тестов в Гейдоне, Уорикшир, кроссовер получил новую решетку радиатора, чуть измененные фонари и другие бамперы. Камуфляж можно наблюдать также и в салоне кроссовера, так что, обновление коснется и интерьера автомобиля.

Техническая информация держится в секрете, однако, заявлено, что изменения получат некоторые вспомогательные системы. Речь идет о технологии Smart Settings, которая также устанавливается на электрокар I-Pace. Она распознает индивидуальные предпочтения водителя и корректирует настройки автомобиля в соответствии с полученными данными. Технология способна настраивает систему климат-контроля, информационно-развлекательную систему и положение сидений. Со временем алгоритмы смогут определять предпочтения водителя в различных погодных условиях, на определенных маршрутах или в различное время дня.