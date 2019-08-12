Американцы воскресят уникальный Jaguar E-Type

Американское ателье Diez Concepts взялось восстановить единственный в мире спорткар Jaguar E-Type Low-Drag Coupe 1962 года выпуска, вдобавок подарив ему новые агрегаты и салон

Немного истории. Проект под названием Low-Drag Coupe предполагал создание более быстрой и мощной версии Jaguar E-Type. Шасси спорткара решили оставить нетронутым, зато кузов сделали с нуля —он выглядел почти как стандартный, однако был существенно легче благодаря использованию алюминия. Машинке доработали и мотор- 3,8-литровому рядному шестицилиндровому двигателю повысили мощность, а из салона убрали всё лишнее, вплоть до декоративных обшивок, оставив только необходимые органы управления.

К сожалению, испытания на гоночных трассах выявили серьёзные проблемы с устойчивостью на высоких скоростях, из-за чего проект не получил развития и купе осталось в единственном экземпляре. Автомобиль простоял на задворках завода до середины 1963 года, а затем был продан. Переходя из рук в руки, он дожил до наших дней, но в состоянии, далёком от идеального. Теперь за него взялись в ателье Diez Concepts, возродив уникальный Jaguar в качестве рестомода: купе получит новый двигатель и роскошный интерьер. Правда, подробности проекта пока остаются нераскрытыми.