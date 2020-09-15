Jaguar F-Pace пережил обновление

Марка Jaguar представила обновлённый кроссовер F-Pace. Вседорожнику доработали внешность, интерьер и реформировали моторную гамму

Характерные новшества в дизайне F-Pace — это новый рельефный капот и увели¬ченная решётка радиатора. Передний бампер обзавёлся иными воздухо¬заборниками. Изменился дизайн заднего бампера, двери багажника и задних фонарей, которые теперь служат визуальной отсылкой к электро¬кроссоверу I-Расе.

На российском рынке Jaguar F-Pace получит новый дизельный мотор, который при объёме в 2,0 литра развивает 199 л.с. — он придёт на смену прежнему 180-сильному. Бензиновый турбомотор того же объёма сохранит свою отдачу в 249 л.с., а роль флагманского агрегата будет играть рядный шести¬цилиндровый дизель на 300 л.с. С таким мотором Jaguar F-Pace разгонится до 100 км/ч за 6,4 секунды. Все кроссоверы для нашего рынка по умолчанию будут предлагаться с восьмиступен-чатым «автоматом» и системой полного привода.