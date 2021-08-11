Автомобильный портал Motorpage
11 авг 2021

Jaguar произвел модернизацию кроссовера F-Pace

Jaguar произвел модернизацию кроссовера F-Pace
Автор фото: фирма-производитель

Британская марка представила обновленный кроссовер F-Pace 2022 модельного года, который появится и в России

К сожалению, нельзя сказать, что обновления носят серьезный характер. Кроссоверу усовершенствовали системы безопасности и некоторую салонную электронику. Начнем с последнего пункта – F-Pace 2022 года получил новую систему очистки воздуха в салоне, которая устраняет аллергены и неприятные запахи. Кроме того, в систему климат-контроля добавили функцию дистанционной активации и управления при помощи телефона.

Что касается систем безопасности, то инженеры Jaguar установили на кроссовер новую систему адаптивного круиз-контроля, который обладает функциями удержанием его в полосе.  Автомобиль, как и прежде, будет доступен с двумя дизельными моторами мощностью на 199 и 300 лошадиных сил, а также с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» на 250 лошадиных сил. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar F-Pace (2021)

Представлен самый быстрый Jaguar F-pace

02 декабря 2020
Jaguar F-Pace (2021)

Jaguar F-Pace пережил обновление

15 сентября 2020
Jaguar F-Pace

Обновленный Jaguar F-Pace заметили на тестах

13 сентября 2019

Jaguar ответил Mercedes-AMG GLC 63

31 мая 2018
Lister Lightning

Lister обещает выпустить самый быстрый кроссовер в мире

14 мая 2018
Jaguar F-Pace SVR

Самый мощный Jaguar F-Pace представят завтра

27 марта 2018

 Новости Jaguar F-Pace

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"
Land Rover Range Rover Velar - land rover range rover velar (2021) высокая культура и стиль
Тест драйв
09 августа 2021

Land Rover Range Rover Velar
"Высокая культура и стиль"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) на прогулку с домашним питомцем
Тест драйв
06 августа 2021

Volkswagen Taos
"На прогулку с домашним питомцем"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 8 3 6