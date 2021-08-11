Jaguar произвел модернизацию кроссовера F-Pace

Британская марка представила обновленный кроссовер F-Pace 2022 модельного года, который появится и в России

К сожалению, нельзя сказать, что обновления носят серьезный характер. Кроссоверу усовершенствовали системы безопасности и некоторую салонную электронику. Начнем с последнего пункта – F-Pace 2022 года получил новую систему очистки воздуха в салоне, которая устраняет аллергены и неприятные запахи. Кроме того, в систему климат-контроля добавили функцию дистанционной активации и управления при помощи телефона.

Что касается систем безопасности, то инженеры Jaguar установили на кроссовер новую систему адаптивного круиз-контроля, который обладает функциями удержанием его в полосе. Автомобиль, как и прежде, будет доступен с двумя дизельными моторами мощностью на 199 и 300 лошадиных сил, а также с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» на 250 лошадиных сил.