Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2020

Представлен самый быстрый Jaguar F-pace

Представлен самый быстрый Jaguar F-pace
Автор фото: фирма-производитель

Британский производитель вывел в свет заряженную версию своего старшего кроссовера – F-Pace SVR. На первый взгляд мощность мотора не изменилась, но кроссовер стал динамичнее

Да, мощность двигателя до сих пор составляет 550 лошадиных сил, но у мотора повысилась планка крутящего момента - с 680 до 700 Нм. Кроме того, автомобиль получил оптимизированную систему лонч-контроля и доработанную трансмиссию. Все это позволило сократить время разгона до сотни на 0.3 секунды и прибавить в максимальной скорости до 286 километров в час.

Произошла и доработка шасси. Теперь здесь установлены адаптивные амортизаторы, которые увеличивают комфорт передвижения на невысоких скоростях. Кроме того, автомобиль оснастили новую тормозную систему с электроусилителем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar F-Pace (2021)

Jaguar F-Pace пережил обновление

15 сентября 2020
Jaguar F-Pace

Обновленный Jaguar F-Pace заметили на тестах

13 сентября 2019

Jaguar ответил Mercedes-AMG GLC 63

31 мая 2018
Lister Lightning

Lister обещает выпустить самый быстрый кроссовер в мире

14 мая 2018
Jaguar F-Pace SVR

Самый мощный Jaguar F-Pace представят завтра

27 марта 2018
Jaguar F-Pace

Lister сделает самый быстрый кроссовер

05 февраля 2018

 Новости Jaguar F-Pace

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio 2021 повертеться перед зеркалом Тест драйв
02 декабря 2020

KIA Rio
"Повертеться перед зеркалом"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 новая значит лучшая?
Тест драйв
30 ноября 2020

Toyota Corolla
"Новая значит лучшая?"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro (2020) резюме профессионала
Тест драйв
27 ноября 2020

Chery Tiggo 7
"Резюме профессионала"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 0 1