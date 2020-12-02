Представлен самый быстрый Jaguar F-pace

Британский производитель вывел в свет заряженную версию своего старшего кроссовера – F-Pace SVR. На первый взгляд мощность мотора не изменилась, но кроссовер стал динамичнее

Да, мощность двигателя до сих пор составляет 550 лошадиных сил, но у мотора повысилась планка крутящего момента - с 680 до 700 Нм. Кроме того, автомобиль получил оптимизированную систему лонч-контроля и доработанную трансмиссию. Все это позволило сократить время разгона до сотни на 0.3 секунды и прибавить в максимальной скорости до 286 километров в час.

Произошла и доработка шасси. Теперь здесь установлены адаптивные амортизаторы, которые увеличивают комфорт передвижения на невысоких скоростях. Кроме того, автомобиль оснастили новую тормозную систему с электроусилителем.