Британская компания Lister, которую возродили в этом году, анонсировала свою вторую современную модель. Это будет кроссовер, причем в Lister обещают, что он станет быстрейшим в мире.

Как и в случае с купе Lister Thunder британцы возьмут за базу одну из моделей Jaguar. Это будет кроссовер F-Pace SVR, самый мощный вариант с 550-сильным компрессорным V8. Но в Lister обещают довести мощность силового агрегата до впечатляющих 680 л.с. Никакие другие технические характеристики или список доработок в Lister не сообщают. Обещают лишь, что тираж кроссовера Lister Lightning составит всего 250 экземпляров.

Jaguar F-Pace SVR разгоняется до «сотни» всего за 4,1 секунды, так что можно предположить, что вариант от Lister сумеет выполнить это упражнение за 3,5 секунды. Ну а максимальная скорость наверняка превысит 300 км/ч: чтобы побить быстрейших в классе SUV британцам надо разогнать свой Lightining до 325 км/ч.

Первая модель возрожденной марки, купе Thunder, стала для фанатов разочарованием. Если раньше Lister не оставлял от донора практически ничего живого, меняя полностью кузов, подвеску и т.д., то первое детище возрожденной компании больше похоже на глубокий тюнинг.