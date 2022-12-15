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15 дек 2022

Гибридный Jaguar F-Pace стал дальнобойнее

Гибридный Jaguar F-Pace стал дальнобойнее
Автор фото: фирма-производитель

Jaguar в очередной раз обновил F-Pace. Пересмотрены комплектации и расширено оснащение. С техническими компонентами производитель тоже поработал

У кроссовера F-Pace существует гибридная версия, причем «Plug-in Hybrid», то есть автомобиль способен  передвигаться на электрическом ходу и подзаряжаться от сети. С обновлением инженеры установили сюда более емкие аккумуляторы (19 киловатт-часов против 17). В результате у нас увеличился запас хода – до 65 километров на электротяге.  ДВС же в связке не подвергся изменениям – под капотом здесь, по-прежнему, располагается  двухлитровый 300-сильный турбомотор.

Стоит напомнить, что полноценный рестайлинг Jaguar F-Pace состоялся ещё осенью 2020-го. Тогда автомобилю серьезно переработали экстерьер и интерьер и отправили в отставку двигатели V6, заменив их современными рядными «шестёрками» семейства Ingenium.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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