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13 сен 2019

Обновленный Jaguar F-Pace заметили на тестах

Обновленный Jaguar F-Pace заметили на тестах

По предварительной информации, производитель уже готовится к премьере, которая должна состояться в следующем году

Шпионские фотографии новинки опубликовало издание Autocar. Судя по снимкам, новинка получит изменения в стиле рестайлингового XE. Так, машина получит новую решетку радиатора и другую оптику. В салоне машины ожидается появление новой мультимедийной системы Touch Pro Duo с двумя сенсорными дисплеями и зеркала заднего вида с технологией ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран высокого разрешения.

Технические характеристики кроссовера пока держатся в секрете. Однако, не исключается появление гибридных версий. Напомним, что текущее  поколение внедорожника оснащается широкой линейкой как бензиновых, так и дизельных агрегатов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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