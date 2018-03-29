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29 мар 2018

Jaguar ответил Mercedes-AMG GLC 63

Jaguar ответил Mercedes-AMG GLC 63
Автор фото: фирма-производитель

Играть в высшей лиге и не иметь в гамме «перекаченной» версии? Небольшой кроссовер Jaguar F-Pace мощной версии до сегодняшнего дня не имел, но на мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировал его «заряженный» вариант с традиционной приставкой SVR в названии.

Мастера отделения Special Vehicle Operations (SVO) умудрились запихнуть под капот кроссовера 5-литровый двигатель с компрессором. Такой же устанавливается на Jaguar F-Type SVR. Правда на последних он выдает 575 л.с., а для кроссовера его дефорсировали до 550 л.с.

Естественно инженеры полностью перетряхнули подвеску F-Pace, изменили настройки 8-ступенчатого «автомата», а также установили сзади электронноуправляемый дифференциал от F-Type.

Внешне кроссовер легко отличить по очень агрессивному аэродинамическому обвесу и двум парам выхлопных труб.

Правда, как не старались в SVO рекордов кроссовер побить не может: разгон до 100 км/ч занимает 4,3 секунды, а, например, у Mercedes-AMG GLC 63 (510 л.с.) или Alfa  Romeo Stelvio Quadrifoglio этот показатель равен 3,8 секунды. Чуть медленнее лишь Porsche Macan Turbo с пакетом Perfmomance — 4,4 секунды. Максимальную скорость британцы ограничили на отметке 283 км/ч.

В Великобритании уже начали принимать заказы на Jaguar F-Pace, он примерно на 1500 евро дороже Mercedes-AMG GLC 63.

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При написании новости использовалась информация:
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