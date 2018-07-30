Кроссовер Jaguar i-Pace — настоящий прорыв британской компании и прямой конкурент Tesla Model S. Удивительно, но компания решилась привезти его на наш рынок!

Цены, естественно, кусаются: ведь уже второй год с электромобилей взимаются таможенные пошлины как с обычных автомобилей. Машина, которая на нашем рынке представлена в четырех комплектациях, обойдется минимум в 5 825 000 рублей, а эксклюзивная версия First Edition и вовсе стоит 7 353 000 рублей.

Конкурентов у Jaguar i-Pace на российском рынке нет. На глобальном рынке до этой модели вообще был всего один серийный электрокроссовер: Tesla Model X. К нам его привозят серые дилеры, цены колеблются в районе девяти миллионов рублей. Есть еще большой Nio EP8, но он пока доступен лишь в Китае.

Jaguar i-Pace длиной 4682 мм получил два электромотора (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 400 л.с. Их питание обеспечивает блок литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов. По циклу WLTP их заряда должно хватить на пробег до 480 километров. Зарядка занимает 10 часов от обычной бытовой электросети, а от 100-киловаттной станции на 80% батареи I-Pace зарядятся уже через 40 минут. Разгон до «сотни» у машины занимает всего 4,8 секунды, максимальная скорость составляет 200 км/ч (ограничена электроникой).

В салоне царство сенсоров и тачскринов. На центральной консоли два экрана: верхний заведует информационно-развлекательной системой, а нижний климат-контролем и вводом текста. Сзади довольно большое пространство для ног (890 мм), но вот из-за заваленной крыши места по высоте будет явно недостаточно. Багажник имеет приличный объем в 656 литров, который можно увеличить до 1453 литров, если сложить задние сиденья.

