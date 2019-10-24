Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

В рамках Всемирного конгресса автономного транспорта в Дубае концерн Jaguar Land Rover представил прототип беспилотника на базе Jaguar I-Pace

Отбросив все автопилотируемые технологии, мы увидим перед собой обычный серийный I-Pace. Но в автопилоте здесь вся соль, так что и говорить будем о нем. Ориентироваться в пространстве ему помогает улучшенная система обнаружения других участников движения, состоящая из нескольких камер и радара, а также детализированная карта высокого разрешения. Помимо этого, в список электронных помощников кроссовера включена система распознавания сигналов светофоров.

Важно заметить, что автомобиль уже испытывается дорогами общего пользования. Есть мнение, что система автономного управления I-Pace — это дальнейшая эволюция программно-аппаратной платформы, эксперименты с которой Jaguar Land Rover поводил в прошлом году. Тогда её установили на Range Rover Sport и успешно проехали по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road. Причем внедорожник самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростное ограничение .