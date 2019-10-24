Автомобильный портал Motorpage
24 окт 2019

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник
Автор фото: фирма-производитель

В рамках Всемирного конгресса автономного транспорта в Дубае концерн Jaguar Land Rover представил прототип беспилотника на базе Jaguar I-Pace

Отбросив все автопилотируемые технологии, мы увидим перед собой обычный серийный I-Pace. Но в автопилоте здесь вся соль, так что и говорить будем о нем. Ориентироваться в пространстве ему помогает улучшенная система обнаружения других участников движения, состоящая из нескольких камер и радара, а также детализированная карта высокого разрешения. Помимо этого, в список электронных помощников кроссовера включена система распознавания сигналов светофоров.

Важно заметить, что автомобиль уже испытывается дорогами общего пользования. Есть мнение, что  система автономного управления I-Pace — это дальнейшая эволюция программно-аппаратной платформы, эксперименты с которой Jaguar Land Rover поводил в прошлом году. Тогда её установили на Range Rover Sport и успешно проехали по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road. Причем внедорожник самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростное ограничение .

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar I-Pace SVR

В Jaguar подтвердили выпуск «заряженного» I-Pace

25 сентября 2019
Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace, продажи стартовали

20 декабря 2018
Jaguar i-Pace

Jaguar привез в Россию электрический кроссовер

30 июля 2018
Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace превратили в беспилотник

28 марта 2018
Jaguar I-Pace

Jaguar представил I-Pace: первый электрический кроссовер

02 марта 2018
Jaguar I-Pace

Jaguar начал производство электрического кроссовера I-Pace

19 июня 2017

 Новости Jaguar I-Pace

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Elantra - hyundai elantra 2019 вектор моды Тест драйв
23 октября 2019

Hyundai Elantra
"Вектор моды"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Volkswagen Passat - volkswagen passat 2015 вид спереди
Тест драйв
18 октября 2019

Volkswagen Passat
"Проверен электроникой"
Mitsubishi Outlander - дорога мечты
Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"

Написано новостей:

2 4 5 0 7