Автомобили Jaguar позаботятся о настроении водителя

Компания Jaguar Land Rover создаст собственную технологию на базе искусственного интеллекта, которая позаботится о настроении водителя и поможет ему снять стресс и напряжение

Каким же образом система будет действовать? На основе собранных данных автомобиль сможет самостоятельно менять некоторые настройки, чтобы сделать поездку комфортнее. В частности, будет регулироваться обогрев сидений, температура в салоне, настройки освещения и мультимедийной системы. Весь сбор информации будет осуществляться через камеры и биометрические датчики, которые расположатся внутри салона.

«Индивидуальный подход к каждому человеку и применение знаний, накопленных нами в течение последних лет работы, гарантируют, что наши клиенты смогут комфортно и спокойно находиться в автомобиле в любых условиях поездки – даже в монотонных путешествиях по шоссе» - заявил доктор Стив Айли, медицинский специалист марки.