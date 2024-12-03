Jaguar показал необычный концепт Type 00

Jaguar официально представил концепт Type 00, который олицетворяет трансформацию бренда. Презентация состоялась на Неделе искусств в Майами, что подчеркнуло художественный подход компании к дизайну автомобилей. Концепт символизирует новую философию Jaguar, названную Exuberant Modernism и сочетающую яркие цвета, геометрические формы и минимализм

Jaguar Type 00 - это купе, по форме кузова напоминающее Rolls-Royce Spectre, но с низкой крышей и большими габаритами. Спереди полностью отсутствует решётка радиатора, а заднюю часть лишили остекления. По бокам отсутствуют дверные ручки. Оптика оформлена в виде пары горизонтальных полос. Кроме того, автомобиль выделяется наличием аэродинамической юбки по всему периметру. Салон выполнен в стилистике минимализма. На передней панели установлены два одинаковых экрана для водителя и пассажира. Между сиденьями растянулся достаточно высокий и широкий подлокотник, функциональность которого не ясна. Из органов управления тут только две педали и овальный руль. Отделка выполнена из шерсти и вставок из травертина (природный камень, разновидность известняка).

Type 00 построен на новой платформе JEA, специально разработанной для электромобилей. Концепт обещает запас хода до 430 миль (700 км) и возможность восстановить до 200 миль (320 км) всего за 15 минут благодаря быстрой зарядке. Серийная версия на основе Type 00 станет четырехдверным GT. Ее дебют запланирован на конец 2025 года.