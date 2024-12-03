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3 дек 2024

Jaguar показал необычный концепт Type 00

Jaguar показал необычный концепт Type 00
Автор фото: фирма-производитель

Jaguar официально представил концепт Type 00, который олицетворяет трансформацию бренда. Презентация состоялась на Неделе искусств в Майами, что подчеркнуло художественный подход компании к дизайну автомобилей. Концепт символизирует новую философию Jaguar, названную Exuberant Modernism и сочетающую яркие цвета, геометрические формы и минимализм

Jaguar Type 00 - это купе, по форме кузова напоминающее Rolls-Royce Spectre, но с низкой крышей и большими габаритами. Спереди полностью отсутствует решётка радиатора, а заднюю часть лишили остекления. По бокам отсутствуют дверные ручки. Оптика оформлена в виде пары горизонтальных полос. Кроме того, автомобиль выделяется наличием аэродинамической юбки по всему периметру. Салон выполнен в стилистике минимализма. На передней панели установлены два одинаковых экрана для водителя и пассажира. Между сиденьями растянулся достаточно высокий и широкий подлокотник, функциональность которого не ясна. Из органов управления тут только две педали и овальный руль. Отделка выполнена из шерсти и вставок из травертина (природный камень, разновидность известняка).

Type 00 построен на новой платформе JEA, специально разработанной для электромобилей. Концепт обещает запас хода до 430 миль (700 км) и возможность восстановить до 200 миль (320 км) всего за 15 минут благодаря быстрой зарядке. Серийная версия на основе Type 00 станет четырехдверным GT. Ее дебют запланирован на конец 2025 года. 

При написании новости использовалась информация:
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