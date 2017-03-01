Всего через неделю на Женевском автосалоне компания Jaguar покажет свой первый полностью электрический кроссовер I-PACE. Модель пока концептуальная, но британский бренд серьезно настроен довести ее до серийного производства, названа даже примерная дата появления кроссовера в продаже – 2018 год

Вот, что сказал директор по дизайну Jaguar Ян Каллум: «Работая над проектом I-PACE, мы нарушили правила и построили машину с внешностью суперкара, динамикой спорткара, простором салона внедорожника и, наконец, с электроприводом». Инженеры и дизайнеры использовали каждое преимущество электрических технологий, получив автомобиль со сдвинутым к передку кокпитом, спортивной посадкой, комфортным и просторным интерьером, а главное - нулевыми вредными выбросами и лавинообразным ускорением.

Электромобиль питается от литий-ионной батареи емкостью 90 кВт⋅ч, запаса хода хватает на 500 километров пути в европейском цикле NEDC, а если как следует прижать педаль к полу, то первую сотню автомобиль разменяет примерно за 4 секунды. Заряжается АКБ, по словам представителей Jaguar, от обычной розетки переменного тока, и всего за 90 минут набирает 80% заряда. Нужно ли для этого специальное, «быстрое» зарядное устройство при этом производитель не уточняет. Трансмиссия полноприводная, электромоторы, установленные спереди и сзади в совокупности выдают 400 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Самое интересное, что новый электромобиль может появиться и на российском рынке, по крайней мере оставить заявку и занять место в электронной очереди за комплектацией I-PACE First Edition, можно уже сейчас.