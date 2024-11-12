Jaguar готовит концепт кар, который знаменует переход бренда в новую эру

Компания Jaguar анонсировала новый концептуальный электромобиль, который должен продемонстрировать переход бренда в новую эру. Презентация модели пройдет 2 декабря этого года, а серийная версия появится в продаже не раньше 2026 года

Шоу-кар должен продемонстрировать новый язык дизайна Jaguar, которого будут придерживаться и для других моделей бренда. Линейка электрокаров будет состоять из спортивного седана GT, внедорожника и лимузина. В основу автомобилей ляжет новая платформа JEA, которая отличается увеличенной колесной базой. Предварительно известно, что ценник на электрокары Jaguar будет начинаться от 100 000 фунтов (примерно 12 700 000 рублей).

Напомним, что последним бензиновым Jaguar должен стать кроссовер F-Pace для европейского рынка. Уйти на покой модель должна в начале 2026 года и после этого момента продлится небольшой промежуток времени, когда британская компания не будет выпустить ни одной новой модели до лета того же года.