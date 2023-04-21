Jaguar GT: подробности

Компания Jaguar представит три новых электромобиля в течение пяти лет. Первой в рамках новой стратегии JLR Reimagine появится спортивная батарейная четырехдверка GT

Машина будет построена на новейшей архитектуре Jaguar Electrified Architecture – после GT на ней построят еще две модели. Дебют всех машин должен состояться до 2030 года. Компания инвестирует в электрификацию 18 миллиардов долларов, которые в том числе будут направлены на переоборудование заводов JLR в Великобритании под выпуск электрокаров.

Вернемся к самому GT – ему суждено стать самым мощным «Ягуаром» в истории. Точные характеристики не раскрываются – СМИ говорят лишь о 700-километровом запасе хода и стоимости модели, которая превысит отметку в сто тысяч долларов.