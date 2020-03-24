Jaguar Land Rover планирует выпустить три новых электромобиля

Британская Jaguar Land Rover определилась со стратегией по развитию линейки электромобилей. В перспективе у себя на родине JLR собирается производить несколько новых электромобилей

Сейчас Jaguar Land Rover выпускает полностью электрический кроссовер I-Pace, но происходит это в австрийском Граце. Как сообщает издание Autocar, в будущем компанию ему составят еще три электрокара: первый придет на смену полноразмерному седану XJ, еще две новинки пополнят ассортимент электрических кроссоверов компании, причем первый получит название Road Rover, второй — Jaguar J-Pace. О них информации пока очень мало, но британцы пишут, что они получат невысокий клиренс. J-Pace будет существенно отличаться от F-Pace еще более роскошным интерьером.

Основой для всех трех новых моделей послужит платформа MLA, которая предусматривает возможность установки электрических, гибридных и традиционных бензиновых силовых установок. Что касается кроссовера I-Pace, то его продолжат выпускать в Австрии, и у него будет «нормальный жизненный цикл». Сообщается также, что на модульную платформу переедут и следующие поколения Range Rover, Range Rover Sport, а также Discovery 6, причем их моторная гамма пополнится в основном гибридными силовыми установками.