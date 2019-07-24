Jaguar Land Rover желает перейти на моторы BMW

Британский концерн Jaguar Land Rover планирует сократить объемы инвестиций в разработку двигателей на бензине и дизеле, а также гибридных силовых установок. Вместо этого они хотят использовать агрегаты BMW, а освободившиеся ресурсы бросить на создание электромобилей.

Надо заметить, что соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полностью электрических автомобилей было заключено между компаниями еще в начале лета. Однако, как рассказал изданию Wards Auto источник внутри компании, сейчас это партнерство вышло за рамки только электрокаров — британцы планируют использовать бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки, разработанные баварскими коллегами.

Таким образом, руководство JLR хочет оптимизировать бюджет — если компания перестанет тратить деньги на разработку классических ДВС, она сможет гораздо продуктивнее работать над созданием автомобилей на электрической тяге. Эксперты полагают, что это наиболее оптимальный вектор развития компании, учитывая, что в прошлом году руководство британского концерна заявило, что в ближайшие 10 лет рассматривает возможность полного отказа от классических двигателей.