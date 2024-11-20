Автомобильный портал Motorpage
20 ноя 2024

Jaguar представил свой новый логотип

Jaguar представил свой новый логотип
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar решила провести ребрендинг и показала, как будет выглядеть ее новый логотип. Эмблема выполнена в совершенно иной стилистике и больше не ассоциируется с традиционным изображение ягуара

Новый логотип бренда выполнен в стилистике минимализма. В нем сочетаются округлые линии, которые формируют в середине очертания букв J и R (первая и последняя буквы в названии Jaguar). Изменение эмблемы не будет единственным шагом в создании фирменной стилистики, которая получила название Exuberant Modernism («Яркий модернизм»). Кроме этого, компания сменит цветовую айдентику и поменяет слоган на “Copy Nothing” («Не копируй ничего»). Данную фразу приписывают основателю бренда Уильяму Лайонсу.

Первый автомобиль Jaguar в новейшей стилистике бренда покажут на Неделе искусств в Майами. Это будет концепт-кар, который также продемонстрирует и дизайн будущих моделей британской марки. К 2030 году компания планирует выпустить три серийных электрокара.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jaguar готовит концепт кар, который знаменует переход бренда в новую эру

12 ноября 2024
Jaguar E-type Series 1

Jaguar вернул к жизни классический E-type Series 1, но только в двух экземплярах

24 октября 2024
Jaguar F-Type Ever

Jaguar завершает производство модели F-Type

17 июня 2024
Jaguar

Британцы подарили легендарному Jaguar XJS вторую жизнь

03 мая 2024
Jaguar F-Type ZP Edition (2023)

Представлена лимитированная версия Jaguar F-Type

12 октября 2023

Jaguar GT: подробности

21 апреля 2023

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS3 - gac gs3 (2022) заявка на лидерство в сегменте Тест драйв
20 ноября 2024

GAC GS3
"Заявка на лидерство в сегменте"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) европейское обаяние
Тест драйв
18 ноября 2024

Geely Monjaro
"Европейское обаяние"
Hongqi HS3 - hongqi h5 (2024) полный привод, клиренс седана
Тест драйв
15 ноября 2024

Hongqi HS3
"Полный привод, клиренс седана"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 3 6