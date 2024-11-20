Jaguar представил свой новый логотип

Компания Jaguar решила провести ребрендинг и показала, как будет выглядеть ее новый логотип. Эмблема выполнена в совершенно иной стилистике и больше не ассоциируется с традиционным изображение ягуара

Новый логотип бренда выполнен в стилистике минимализма. В нем сочетаются округлые линии, которые формируют в середине очертания букв J и R (первая и последняя буквы в названии Jaguar). Изменение эмблемы не будет единственным шагом в создании фирменной стилистики, которая получила название Exuberant Modernism («Яркий модернизм»). Кроме этого, компания сменит цветовую айдентику и поменяет слоган на “Copy Nothing” («Не копируй ничего»). Данную фразу приписывают основателю бренда Уильяму Лайонсу.

Первый автомобиль Jaguar в новейшей стилистике бренда покажут на Неделе искусств в Майами. Это будет концепт-кар, который также продемонстрирует и дизайн будущих моделей британской марки. К 2030 году компания планирует выпустить три серийных электрокара.