Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2021

Jaguar прекращает разработку новых автомобилей

Jaguar прекращает разработку новых автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Это временное решение, так  как марке необходимо сконцентрировать силы для смены рыночного позиционирования

О такой тактике генеральный директор JLR  Тьерри Боллоре говорил еще в начале этого года – к 2025 году марка должна полностью переключиться на производство премиальных электрокаров, которые будут конкурировать с автомобилями марок Bentley и Aston Martin.  Это означает, что у нынешнего модельного ряда, фактически не будет преемников, а проектирование таких новинок, как флагманский кроссовер J-pace или лифтбэк XJ,  завершится, толком и не начавшись.

Если говорить о будущих электрокарах, то они будут построены на абсолютно новой платформе, которую приобретут у некоего стороннего разработчика. Нынешняя архитектура MLA (Modular Longitudinal Architecture) полностью перейдет в распоряжение мари Land Rover.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar XJ-С

Carlex подарит вторую жизнь редкому купе Jaguar XJ-С

22 ноября 2021
Jaguar F-Pace 2018 дверь багажного отделения

В Россию приехал новый Jaguar F-Pace

16 августа 2021
Jaguar F-Pace (2022)

Jaguar произвел модернизацию кроссовера F-Pace

11 августа 2021
Jaguar XJ50 (2019)

Jaguar не выпустит флагманский седан по объективным причинам

19 июля 2021
Jaguar E-Pace (2021)

Электрические «Ягуары» будут конкурировать с Rolls-Royce

25 июня 2021

В Jaguar представили предмет наследия

15 марта 2021

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas pro (2021) объехал конкурентов на гибридных технологиях Тест драйв
29 ноября 2021

Geely Atlas
"Объехал конкурентов на гибридных технологиях"
Hyundai Creta - hyundai creta (2020) помогает развивать правое полушарие мозга
Тест драйв
26 ноября 2021

Hyundai Creta
"Помогает развивать правое полушарие мозга"
Opel Crossland - opel crossland (2021) соблазняет без заигрываний
Тест драйв
24 ноября 2021

Opel Crossland
"Понравится ли новый Opel Crossland женщинам?"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 9 6