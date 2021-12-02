Jaguar прекращает разработку новых автомобилей

Это временное решение, так как марке необходимо сконцентрировать силы для смены рыночного позиционирования

О такой тактике генеральный директор JLR Тьерри Боллоре говорил еще в начале этого года – к 2025 году марка должна полностью переключиться на производство премиальных электрокаров, которые будут конкурировать с автомобилями марок Bentley и Aston Martin. Это означает, что у нынешнего модельного ряда, фактически не будет преемников, а проектирование таких новинок, как флагманский кроссовер J-pace или лифтбэк XJ, завершится, толком и не начавшись.

Если говорить о будущих электрокарах, то они будут построены на абсолютно новой платформе, которую приобретут у некоего стороннего разработчика. Нынешняя архитектура MLA (Modular Longitudinal Architecture) полностью перейдет в распоряжение мари Land Rover.