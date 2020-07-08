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8 июл 2020

Jaguar придумал название для электрического спорткара

Jaguar придумал название для электрического спорткара

Компания Jaguar придумала и запатентовала название для будущего электрического спорткара: новинка появится на рынке под именем EV-Type. Британское издание Autocar предполагает, что EV-Type – это отсылка к культовому Jaguar E-Type 1960-х и 1970-х годов

На сегодняшний день единственной моделью в линейке Jaguar с приставкой Type является спорткупе F-Type. То, что компания выбрала такое название, может говорить о том, что речь идет именно об электрическом спорткаре. По одной из версий, новинка может быть выполнена в стиле недавнего концепт-кара Vision Gran Turismo, разработанного для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.

Jaguar Vision Gran Turismo – это виртуальный полноприводный электрокар, выдержанный в духе исторических моделей C-Type и D-Type, а также современного болида I-TYPE 4. Сдвинутая назад кабина электромобиля — дань уважения Lightweight E-type. В ходе премьеры виртуального электрокара создатели поделились техническими подробностями: вес машины составляет 1400 килограммов, а развесовка по осям — 50:50. Электрическая установка включает три мотора, один из которых расположен спереди, а два других – сзади. Суммарная отдача агрегатов равна 1020 лошадиным силам.

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