Jaguar приостановил проект E-Type Zero

Два года назад подразделение Jaguar Land Rover Classic представило экспериментальный Jaguar E-Type Zero— классический родстер 1968 года выпуска, конвертированный в электромобиль. К сожалению, на данный момент Jaguar объявил о приостановке проекта

Стоит заметить, что необычный проект вызвал огромный интерес у потенциальных клиентов, а компания даже объявила о выпуске партии таких «электричек». По плану, поставки должны были начаться весной 2020 года. Интересно, что Jaguar E-Type Zero должен был выйти на рынок как в виде готового электромобиля, так и в виде набора для конверсии существующих машин с бензиновыми моторами. Такая операция предполагала замену рядной «шестерки» литий-ионной тяговой батареей емкостью 40 кВт•ч, а место коробки передач должен был занять электромотор мощностью 299 л.с.

Между тем, официальная причина отказа не названа, но, скорее всего, в компании решили бросить все силы и средства на обновление и электрификацию основной гаммы моделей. Для этого концерн Tata, которому принадлежит Jaguar Land Rover, уже начал поиски партнеров и обратился к компаниям Geely и BMW. Тем не менее британцы не говорят о полном закрытии проекта, а это значит, что впоследствии работа над ним может быть возобновлена.