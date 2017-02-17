Британская компания Jaguar поделилась подробностями новых силовых агрегатов, которые пополнят моторные гаммы сразу трех моделей – седанов XE и XF, а также кроссовера F-Pace.

Британский автопроизводитель поделился подробностями минорного обновления, которое ожидается седаны XE и XF, а также кроссовер F-Pace в 2018 модельном году.

Так, в комплектацию всех трех моделей теперь будет входить: цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма; информационно-развлекательная система с поддержкой функции Dual View, которая позволяет отображать на одном экране два независимых приложения; система Configurable Dynamics с двумя пресетами настроек (Normal и Sport) для двигателя и КПП; а также новые системы кругового обзора и круиз-контроля.

Однако самые важные изменения произойдут в моторной гамме автомобилей. После обновления британские седаны и кроссовер получат сразу три новых двухлитровых двигателя из семейства Ingenium. Первые два бензиновых мотора являются разными модификациями одного, которые отличаются только мощностью – 200 л.с. и 250 л.с., при этом младший двигатель будет доступен исключительно для седанов XE и XF.

Третий – это турбированный дизельный силовой агрегат с отдачей 240 л.с. (500 Нм). Его отличительной особенностью, как утверждают в компании, является малый уровень потребления топлива. Так, заявленный расход нового «дизеля» составляет 5,2 литра на каждые 100 км для седана XE и 5,8 литров для кроссовера F-Pace.

Кроме того, старый шестицилиндровый двигатель с рабочим объемом 3,0 литра был форсирован с прежних 340 л.с. до 380 л.с..

Пока продажи модернизированной «тройки» стартовали только на европейском авторынке. Стоит ли ожидать их появления в России – еще неизвестно.