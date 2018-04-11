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11 апр 2018

Jaguar сделает конкурента Porsche Cayenne

Jaguar сделает конкурента Porsche Cayenne
Автор фото: Autocar

В Jaguar Land Rover «куют железо, пока горячо», то есть штампуют один кроссовер за другим на фоне интереса к этому сегменту во всем мире. К трем нынешним моделям вскоре добавится еще одна.

Кроссовер будет большим, получит имя J-Pace и станет прямым конкурентом Porsche Cayenne. Технической информации о машине нет, известно лишь, что построен J-Pace на базе флагманского кроссовера Range Rover. Автомобиль будет отличать очень богатое оснащение и роскошная отделка, а стоимость будет составлять примерно 120 тысяч долларов.

В Jaguar Land Rover говорят, что большой кроссовер J-Pace должен будет пользоваться высоким спросом на китайском рынке, где, например, владельцы Porsche Cayenne практически всегда ездят с водителем. Поэтому основной упор будет сделан на комфорте и роскоши в салоне.

Силовые установки Jaguar J-Pace позаимствует у Range Rover. Однако, недавно на дорогах был замечен прототип будущей новинки и по свидетельствам очевидцев он был оснащен дизель-электрической гибридной силовой установкой. Такой вариант если и появится на серийном автомобиле, то только на европейском рынке.

По неофициальным данным премьера Jaguar J-Pace состоится в 2021 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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