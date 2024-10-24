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24 окт 2024

Jaguar вернул к жизни классический E-type Series 1, но только в двух экземплярах

Jaguar вернул к жизни классический E-type Series 1, но только в двух экземплярах
Автор фото: фирма-производитель

Подразделение Jaguar Classic по спец заказу одного богатого клиента из Юго-Восточной Азии выпустило два экземпляра классического спорткара E-type Series 1, но с рядом современных технических решений

Автомобили получили название Jaguar Classic E?type Commemorative, что является отсылкой к прощальным версиям модели третьего поколения. Один экземпляр выполнен в зеленом цвете Signet Green, а второй - в черном Opal Black. Оба автомобиля были собраны с нуля, при использовании чертежей модели первого поколения. При этом получили ряд интересных доработок. Внутри, например, установлена современная мультимедийная система, которая выполнена в стилистике радиоприемника. Также здесь есть обогрев лобового стекла. Отделка деталей интерьера и внешнего облика автомобилей была выполнена ювелирной компанией Deakin & Francis.

Инженеры доработали и силовую установку, оснастив 3,8-литровую “шестерку” современной системой впрыска топлива, вместо трех карбюраторов, как это было на оригинальной модели. Мощность агрегата не раскрывается, но изначально мотор развивал 269 л.с. и был способен разогнать автомобиль до 241 км/ч максимальной скорости.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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