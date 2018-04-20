Audi, Mercedes-Benz и BMW уже давно предлагают «визуальные» пакеты, делающие обычные версии внешне похожими на «заряженные» модификации. В Jaguar решили не отставать и представили версии 300 Sport для моделей XE и XF.

Никаких изменений по технике нет. Цифра «300» в названии означает, что машины оснащены 2-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 300 л.с.: такой есть и в арсенале обычных версий. Двигатель агрегатирован с 8-ступенчатым «автоматом». До 100 км/ч XE с ним разгоняется за 5,7 секунды, а XF — за 5,9 секундыю

Обе модели получили 19- и 20-дюймовые легкосплавные колеса особого дизайна, окрашенные в матовый серый корпуса зеркал, окантновку радиаторной решетки и задний спойлер. Кроме того, у спецверсии своя цветовая гамма, а надписи 300 Sport присутствуют даже на тормозных суппортах.

У обеих моделей кожаная обивка сидений с оранжевой прострочкой, есть накладки на пороги, мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым экраном, алюминиевые накладки на педали и безрамочное внутрисалонное зеркало заднего вида.