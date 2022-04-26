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26 апр 2022

Jaguar XE и XF получили спортивную версию

Jaguar XE и XF получили спортивную версию
Автор фото: фирма-производитель

В гамму седанов Jaguar XE и XF добавлена новая версия 300 Sport. На фоне остальных такие модели выделяются мощным турбированным двигателем и некоторым декором

С последнего и начнем.  Машины новой версии можно отличить от других полным отсутствием хромированных деталей и окрасом кузова в серый матовый оттенок.  Также уже в базе все автомобили300 Sport получат панорамную крышу.  Салон отделан алюминиевыми вставками.

Теперь поговорим о технической начинке. Разумеется, нас больше всего интересует двигатель – под капотом обеих моделей располагается двухлитровая бензиновая турбочетверка мощностью в 300 лошадиных сил. Седан XE с таким двигателем разгоняется до сотни за 5.7 секунды. Что касается флагманского XF, то у «трехобъемника» эти значения находятся на отметке в 6.1 секунду, а у уинверсала – в 6.2 секунды.

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