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17 июл 2018

Jaguar запатентовал имя нового спорткара

Jaguar запатентовал имя нового спорткара
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar сегодня неплохо себя чувствует: за счет кроссоверов у нее появились деньги для инвестиций в создание новых спортивных моделей.

И одна из них появится уже через пару лет: Jaguar Land Rover запатентовал в Великобритании название J-Type для спорткара с ягуаром на радиаторной решетке. Официальные лица компании отказываются от комментариев, поэтому нам остается только гадать, что это будет за машина.

Первая версия: это будет наследник F-Type. Еще два года назад шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум говорил о том, что наследник купе и родстера может быть среднемоторным, так как именно такой была первоначальная концепция спорткара.

Второй вариант: компания сделает большое купе класса «Гран Туризмо» с посадочной формулой 2+2. Интерес к таким моделям в мире вновь начал расти. Такая модель могла бы стать прямым конкурентом купе Mercedes-Benz S-класс и возрожденной 8-й серии BMW.

Кроме того, в Jaguar неоднократно заявляли о желании создать полностью электрический гиперкар, который бы стал имиджиевым флагманом марки.

Сегодня в гамме Jaguar только один спорткар – купе и родстер F-Type. Также компания выпускает кроссоверы E-Pace, F-Pace и i-Pace, седаны XE, XF и XJ.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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