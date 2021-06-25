Электрические «Ягуары» будут конкурировать с Rolls-Royce

Руководство компании заявило о том, что перевод модельного ряда на электрические рельсы будет сопровождаться повышением его статуса

Говоря простым языком, новые Jaguar выйдут в новый рыночный сегмент, где правят балом Bentley и Rolls-Royce. Будущие новинки обещано наделить «современной роскошью» — изысканной и в то же время простой. Разумеется, вырастут и цены, но насколько, пока неизвестно.

Собственно, нет никаких новостей и по самим новым машинам. Глава компании, Тьерри Боллоре утверждает, что новые модели будут полностью оригинальными. Он даже сравнил новинки с историческим прорывом модели E-Type. В свою очередь, издание Autocar проливает свет на модельную линейку. Так, по словам наших зарубежных коллег, изначально она будет состоять из пары кроссоверов и одного спортивного купе.