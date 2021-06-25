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25 июн 2021

Электрические «Ягуары» будут конкурировать с Rolls-Royce

Электрические «Ягуары» будут конкурировать с Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Руководство компании заявило о том, что перевод модельного ряда на электрические рельсы будет сопровождаться повышением его статуса

Говоря простым языком, новые Jaguar выйдут в новый рыночный сегмент, где правят балом Bentley и Rolls-Royce.  Будущие новинки обещано наделить «современной роскошью» — изысканной и в то же время простой. Разумеется, вырастут и цены, но насколько, пока неизвестно.

Собственно, нет никаких новостей и по самим новым машинам. Глава компании, Тьерри Боллоре утверждает, что новые модели будут полностью оригинальными.  Он даже сравнил новинки с историческим прорывом модели E-Type.  В свою очередь, издание Autocar проливает свет на модельную линейку.  Так, по словам наших зарубежных коллег, изначально она будет состоять из пары кроссоверов и одного спортивного купе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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