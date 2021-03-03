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3 мар 2021

Компания Jaguar признает свои будущие автомоибли устаревшими

Компания Jaguar признает свои будущие автомоибли устаревшими
Автор фото: фирма-производитель

Как все хорошо начиналось – перспективы полного перехода на электрические рельсы, разработка новой платформы. С этим пунктом, к сожалению, ничего не вышло.

Все новые электрокары и гибриды марки планировалось строить на платформе MLA, над которой последние годы и велась разработка. Однако, как сообщают в Automotive News,  данный проект прекращен? В чем причина, учитывая тот факт, что в разработку «влили» почти полтора миллиарда долларов инвестиций?  Ответ – техническое несовершенство,  сообщается, что на тележке не получится создать автомобили, которые будут отвечать ужесточившимся требованиям по вредным выбросам и расходу топлива.

Таким образом, выходит так, что нам не увидеть ни нового седана XJ, ни кроссовера J-Pace. Впрочем, официально компания не делала никаких заявлений, хотя СМИ и ссылаются на топ-менеджмент марки.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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