Компания Jaguar признает свои будущие автомоибли устаревшими

Как все хорошо начиналось – перспективы полного перехода на электрические рельсы, разработка новой платформы. С этим пунктом, к сожалению, ничего не вышло.

Все новые электрокары и гибриды марки планировалось строить на платформе MLA, над которой последние годы и велась разработка. Однако, как сообщают в Automotive News, данный проект прекращен? В чем причина, учитывая тот факт, что в разработку «влили» почти полтора миллиарда долларов инвестиций? Ответ – техническое несовершенство, сообщается, что на тележке не получится создать автомобили, которые будут отвечать ужесточившимся требованиям по вредным выбросам и расходу топлива.

Таким образом, выходит так, что нам не увидеть ни нового седана XJ, ни кроссовера J-Pace. Впрочем, официально компания не делала никаких заявлений, хотя СМИ и ссылаются на топ-менеджмент марки.