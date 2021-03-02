В Россию едет обновленный E-Pace

Кроссовер, который появится на нашем рынке уже этим летом, «потерял» по пути три двигателя, но приобрел измененную внешность.

С неё и начнем. Теперь младший Jaguar активно стремится быть похожим на старшие модели. Новый бампер, новая решетка радиатора, новая оптика – все это отсылает нас к старшему кроссоверу F-Pace. Салон обновился, но не сильно – руль, иные материалы отделки, новая мультимедийная система.

Что касается двигателей, то здесь картина получилась интересной. До рестайлинга кроссовер предлагался аж с шестью силовыми установками. Теперь их только три. Первая – турбодизельный мотор на 200 лошадиных сил. Вторая и третья – бензиновые агрегаты с разной степенью форсировки(на 200 и 249 лошадиных сил).